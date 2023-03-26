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持續降雨 鄱陽湖水位回升
受持續降雨及長江幹流來水影響，江西省水文監測中心發布的水情訊息顯示，中國最大淡水湖鄱陽湖水位持續回升，上周五重回8米極枯線以上。未來兩天江西省南部仍然有暴雨天氣，並伴有短暫強降水，鄱陽湖水位或將維持上漲態勢。惟水位上漲導致鄱陽湖大草原景點無法正常遊覽，上周三起暫時關閉。（綜合報道）
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