持續降雨 鄱陽湖水位回升

受持續降雨及長江幹流來水影響，江西省水文監測中心發布的水情訊息顯示，中國最大淡水湖鄱陽湖水位持續回升，上周五重回8米極枯線以上。未來兩天江西省南部仍然有暴雨天氣，並伴有短暫強降水，鄱陽湖水位或將維持上漲態勢。惟水位上漲導致鄱陽湖大草原景點無法正常遊覽，上周三起暫時關閉。（綜合報道）