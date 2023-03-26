大熊貓食口罩 四川基地闢謠

【本報綜合報道】四川省成都大熊貓繁育研究基地繼日前被揭發年僅一歲多的大熊貓「寶新」離世後，上周三又傳出大熊貓幼崽「科念」吃遊客掉落的口罩。研究基地上周五回應時表示，經核實後確認「科念」沒有誤食口罩，牠的身體健康無礙。

網民聲稱在研究基地看到大熊貓幼崽啃咬掉落在地上的口罩，一隻成年大熊貓帶走幼崽。網民留言擔心大熊貓的健康，呼籲遊客不要亂拋垃圾。研究基地表示，「科念」上周三上午在運動場玩耍時啃咬口罩，大熊貓「奧林匹亞」走過帶走牠。飼養員立即把「科念」帶回獸舍，與獸醫為牠進行全面身體檢查，清理運動場的雜物。研究基地將繼續加強安保巡查，呼籲遊客參觀時保持距離，不要喧嘩、禁止投餵。

山東臨沂動植物園上周四公布大熊貓「銀柯」的生活現狀，強調牠身體非常健康，專家認為牠近期的特殊行為是發情表現。「銀柯」是13歲的雄性大熊貓，相當於人類46歲。園方指牠食用的竹子經中國大熊貓保護研究中心認可，按規定每天餵食4次，投餵量控制在40公斤至50公斤；工作人員亦清理地面水漬，保障其生活環境。

馬國兩熊貓5月返華 另外，馬來西亞國家動物園上周五公布，今年5月把當地出生的大熊貓「誼誼」和「升誼」送回中國。為了配合兩國建交40年，中國2014年把大熊貓「興興」和「靚靚」租借馬來西亞。牠們2015年、2018年、2021年誕下女兒「暖暖」、「誼誼」和「升誼」，「暖暖」2017年送返中國，飼養在江蘇省南京市紫清湖野生動物世界。