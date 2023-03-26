內地進入汛期 珠江流域嚴重

【本報綜合報道】國家水利部水旱災害防禦司上周五宣布內地進入汛期，水利部當天起24小時防汛值班值守，有關流域管理機構、地方水利部門按照相關規定進入防汛工作狀態。預測今年汛期區域性、階段性旱澇重於常年，珠江流域汛情偏嚴重。