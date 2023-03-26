內地進入汛期 珠江流域嚴重
【本報綜合報道】國家水利部水旱災害防禦司上周五宣布內地進入汛期，水利部當天起24小時防汛值班值守，有關流域管理機構、地方水利部門按照相關規定進入防汛工作狀態。預測今年汛期區域性、階段性旱澇重於常年，珠江流域汛情偏嚴重。
江淮江南或現乾旱
水利部水旱災害防禦司表示，南方上周二至上周五出現強降雨，連續3天累積雨量50毫米以上雨區覆蓋面積37.1萬平方公里。依據水利部的入汛標準，內地今年較多年平均入汛日期（4月1日）早8天，預測今年黃河中下游、海河流域、松遼流域、珠江流域汛情偏重，江淮、江南等地可能發生階段性乾旱。水利部召開防汛會商會，要求各地水利部門強化預報、預警、預演、預案措施，確保民眾生命財產安全。
水利部珠江水利委員會近日派出3個檢查組，對百色水利樞紐、大藤峽水利樞紐和響水水電站展開汛前檢查，督促管理單位有效落實度汛安全責任，建立隱患問題台帳，落實整改管控措施，持續做好日常巡視巡查，做到早發現、早報告、早處置。
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