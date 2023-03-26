王毅晤紐外長 推動經貿升級

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅上周五在北京市會見新西蘭外交部長馬胡塔，表示雙方要用好兩國自由貿易協定升級版和《區域全面經濟夥伴關系協定》，推動經貿合作提質升級，共同打造新增長引擎，共同維護產供鏈穩定暢通，維護貿易投資環境公平開放。

王毅表示，中國與新西蘭的歷史文化、社會制度不同，但始終相互尊重、相互欣賞、相互信任，雙邊關係長期走在中國與西方發達國家關係前列；新西蘭能夠客觀友善看待中國發展，奉行務實積極對華政策，中方對此表示讚賞。他指中國視新西蘭為重要合作夥伴，對兩國關係確定性穩定性充滿信心。雙方要繼續發揚爭先精神，增進互信，實現共贏，為雙邊關係注入新的時代內涵，推動務實合作邁上新水平。

李顯龍：撐一帶一路倡議 馬胡塔表示，樂見中國確立的宏偉目標，對華關係在新西蘭十分重要。新西蘭期待與中國加強高層交往，深化各領域合作，創造更多第一，打造下一個50年更加成熟的兩國關係。雙方就南太平洋合作交換看法，指應該共同促進地區和平穩定繁榮。

另外，新加坡總理李顯龍日前接受中國官媒專訪，片段上周五播出。他指新加坡與中國關係非常好，兩國有互信及能夠相互理解。他指中國是區內最大經濟體，與中國建立開放、可持續和互惠互利的關係非常重要，新加坡支持「一帶一路」倡議。