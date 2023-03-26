債務重組 洪國認向台索156億

投資工廠援建醫院 未獲回應 洪都拉斯尋求改與中國大陸建交，洪都拉斯副外交部長加西亞證實，曾經多次向台灣要求20億美元（約156億港元）用於外債重組，投資工廠及協助建設醫院，台方無正面回應。台灣駐洪都拉斯大使張俊菲表示已經盡最大善意。

洪都拉斯傳媒報道，加西亞表示，經過約半年與台灣協商，台方無法給予正面的回應，但洪都拉斯政府必須給人民一個答案，因此尋求更有利的方案。加西亞同時提到，上述向台灣請求的事情，並非要求台方送錢給洪都拉斯，而是希望對方為洪都拉斯償還高利息債務；又稱洪都拉斯再以低利率還給台灣，可以節省數百萬美元。

台稱陸企圖孤立 針對台灣在洪都拉斯設廠提議，加西亞指台灣回應掌控權在各間企業，最後一項協助當地興建一間醫院，與台灣外交部則較有共識。由於向台灣要求金援未得到正面回應，洪都拉斯總統卡斯特羅指示外交部與北京討論建交。加西亞認為洪都拉斯應該要與世界看齊，美國在內的大部分國家都與「世界工廠」中國大陸有外交關係。

由於洪都拉斯派出外交部長雷納到北京洽談，台灣從洪都拉斯召回張俊菲以表示強烈不滿。對於中國大陸影響台灣與拉美國家建立的外交關係，台灣外交部常務次長俞大㵢接受阿根廷傳媒專訪時表示，中國大陸與台灣邦交國建交目的是孤立台灣，更笑稱：「若非北京干擾，台灣早在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯設立大使館了。」

俞大㵢認為北京對台灣的野心從未改變，近來對台灣威脅急遽升高的事實，尤需各方正視。中國大陸此時對洪都拉斯提出不實承諾，企圖讓後者轉向承認北京來孤立台灣，但事實上台灣的盟友愈來愈多，英國、德國、捷克等多地代表團近日訪台，反映北京試圖孤立台灣實際上沒有作用。

俞稱日韓多次提到對台灣海峽和平穩定的關切，認為台灣支持者愈多，中國大陸發動軍事行動的可能性就愈低。本報綜合報道