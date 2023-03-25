中俄協力改世局 亞洲整合歐洲困

中俄協作對全球政治格局和地緣戰略都有深遠的影響。

一是東北亞的對峙形勢加強。中俄已在聯合軍演，尤其是保護北冰洋航路，日本海北部乃至阿留申群島都會變成中俄軍演和聯合巡邏之空域，中俄便直接逼近美國領土的阿拉斯加。中俄在東北亞也可作北韓的掩護，有中俄的軍力存在，不會讓美國乃至日本、南韓進逼北韓，北韓可安心逐步進行導彈、核彈試驗。

中俄協力，縱使不與北韓有任何合作，卻足以使北韓有機會成為對抗美日的先鋒，亦牽制着南韓親美保守勢力的擴展。日本敢不敢與美國組成東亞的北約體系呢？安保條約屬防衞性質，不足以先發制人的對付北韓，乃至中俄。東北亞的對峙轉變，美國在台灣部署不能不考慮中俄協力產生出來更大的壓力，東亞再不是中國獨力迎戰美國、日本、澳洲。東北亞也成為中俄北冰洋航路的起點。

美國北約 有所顧忌 二是中東、西亞、中亞在中俄協力，加上伊朗、沙特阿拉伯的不同程度合作，便成為中俄協力的另一個重點。向東牽制印度，也誘使印度參與合作；向南直下印度洋，遍及東非、南非；向西則達地中海東岸，也進入土耳其和巴爾幹半島的範圍。俄羅斯在中東，有敍利亞的海軍基地，也有黑海艦隊；中國海軍則有吉布提基地。中俄海軍可與伊朗聚於波斯灣，驅逐美國海軍；會於紅海，在埃及支持下，可入地中海，利用南歐中國管理的港口。

在東歐，俄羅斯軍事為主，中國則是經濟為主，經俄羅斯境內而來的中歐班列、中亞班列，使美國及北約不敢在烏克蘭再起戰事，也使波蘭、德國及東歐各國受中國經貿關係的引誘，不敢也不願脫鈎，對美國帶領的制裁陽奉陰違。中國協力未必可解決烏克蘭戰爭，但推動停戰或膠着的機會極大，特別是中東、西亞、中亞的轉變，使烏克蘭、東歐的南方失去美國和歐盟的保護，烏克蘭、東歐不能不有所顧忌，尤其是中東阿拉伯國家的勢力擴及北非，一是難民問題，二是能源供應，歐盟會備受壓力，也要看北非的政治變化，沙特阿拉伯與埃及作用巨大。中國於摩洛哥、阿爾及利亞也在擴大影響。

中俄協力，帶動其他國家的轉向，亞洲大陸會趨於整合，印度即欲倣效19世紀的英國，也將無能為力，歐盟亦成被東南困逼之勢。

研究所所長 陳文鴻