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流浪豬豬獲送回家
美國新罕布什爾州戈夫斯敦鎮一隻寵物豬西蒙（Simon）近日離開主人家，獨自在外流浪。動物愛好者加馬什（Tori Gamache）獲知後決定提供幫助，她其後成功找到西蒙，並經過兩個小時努力取得牠的信任，躺在地上抱住牠。西蒙最終回到主人家團聚，飽餐了一頓並洗了熱水澡。
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