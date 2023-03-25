反退休改革 市政廳遇襲 示威打砸 英王押後訪法

法國退休改革法案上周強行通過後，令民怨進一步增加。多個工會周四發起第9輪全國大罷工示威，期間首都巴黎及多個城市爆發激烈警民衝突，至少457人被捕及441名警員受傷。受示威影響，英王查理斯三世決定押後出訪法國。

法案通過後，法國退休年齡由62歲增至64歲，避免退休金制度崩潰。工會批評改革不公，主要傷害體力勞動的低技術工種及難以找到工作的女性。有示威者直言退休改革如同判了死刑，示威最初氣氛平靜，但其後發生暴力事件。

警員以警棍、催淚彈及水炮驅趕，示威者則投擲燃燒彈及石塊還擊，並築起路障及破壞公物。有數十名示威者受傷，諾曼第魯昂一名女子失去拇指。警方指全國示威有近109萬人參加，惟工會聲稱參與人數高達350萬。

工會稱全國350萬人示威 內政部長達爾馬寧表示，大部分被捕示威者均在巴黎，巴黎街頭出現903宗縱火事件。他指周四示威由暴徒發起，破壞程度較以往嚴重。有人在波爾多市政廳入口放火，羅連安特有警局受到攻擊。他指控由極左翼分子為骨幹的1,500名暴徒，企圖顛覆國家及殺害警察，強調執法部門已鎖定他們的身份。

工會反駁達爾馬寧的指控，並指爆炸性局面的責任不在工會而是政府，批評總統馬克龍說謊及固執引發示威。工會計劃趁查理斯三世原定下周二訪問巴黎及波爾多期間，發動第10輪全國罷工。惟法國總統府昨日表示，馬克龍與查理斯三世當日早上通電話後，同意查理斯三世延遲訪法，並盡快安排重新訪問時間。

自危機爆發以來，馬克龍的支持度已跌至30%以下。他周三強調，會從國家未來着眼，而不是短期的民意調查，並聲言對不受歡迎嗤之以鼻。本報綜合報道