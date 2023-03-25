賀錦麗被指表現差 拜登失望
【本報綜合報道】英國傳媒周四報道，雖然美國總統拜登與副總統賀錦麗有良好工作關係，但賀錦麗部分工作表現令拜登失望，後者更認為若老對手特朗普取得共和黨提名，賀錦麗及其他民主黨候選人均無法擊敗他，因此影響拜登角逐連任意向。
握黑人及女性票源 難換走
報道指，一些民主黨人包括曾經在白宮西翼工作的人士，不滿賀錦麗在關鍵問題未採取更多行動，善用自身平台避免自己及競選拍檔受到不利選情批評。他們認為拜登難以換走賀錦麗，因為她是首位黑人女性副總統，代表着黑人和女性票源。民主黨策略家傑克遜（Bud Jackson）指出，賀錦麗與黨內領袖聯繫不多，令民主黨領導層對她缺乏熱情；黨內更認為當賀錦麗隨拜登連任，她便不會參加2028年大選。
民主黨策略家史密斯（Lis Smith）認為，賀錦麗造勢連任時將積極接觸女性和少數群體，更可能大放異彩，讓民主黨在明年總統選舉獲勝。賀錦麗本周訪問非洲，報道指行程安排有助於強調她的外交經驗，讓美國傳媒作出對她有利的正面報道。
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