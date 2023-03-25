賀錦麗被指表現差 拜登失望

握黑人及女性票源 難換走

報道指，一些民主黨人包括曾經在白宮西翼工作的人士，不滿賀錦麗在關鍵問題未採取更多行動，善用自身平台避免自己及競選拍檔受到不利選情批評。他們認為拜登難以換走賀錦麗，因為她是首位黑人女性副總統，代表着黑人和女性票源。民主黨策略家傑克遜（Bud Jackson）指出，賀錦麗與黨內領袖聯繫不多，令民主黨領導層對她缺乏熱情；黨內更認為當賀錦麗隨拜登連任，她便不會參加2028年大選。