TikTok否認與北京聯繫 中方沒索數據

【本報綜合報道】中國短片分享平台抖音海外版TikTok的行政總裁周受資，周四出席美國國會眾議院能源及商業委員會聽證會接受質詢，他否認公司與中國政府有聯繫，中方沒有索取美國用戶的數據，但似乎未得到議員信納。中國外交部發言人毛寧昨日強調，中國政府高度重視並依法保護數據隱私與安全，從未、也不要求企業或個人以違反當地法律方式，為中方採集或提供位於外國境內的數據訊息和情報。

CEO赴美聽證會 接受質詢 來自新加坡的周受資在聽證會強調，TikTok母公司字節跳動不是由中國政府所有或控制，而是一間私人公司，六成股份由全球機構投資者持有，創始人持有兩成，餘下兩成由世界各地的員工持有；TikTok應用程式本身也不能夠在中國使用，它的總部設在美國洛杉磯及新加坡，在美國有逾7,000名員工。他強調沒有證據顯示中國政府曾經取得美國TikTok用戶的數據，中方也從來沒有向公司索取有關數據。

委員會共和黨主席羅杰斯要求「100%肯定」地說，中國當局和字節跳動的員工不能夠使用TikTok監視美國人，或宣傳有利中國利益的內容，周受資回答TikTok不會應中國當局的要求推廣或刪除內容，指該應用程式「不受任何政府的任何操縱」。羅杰斯又問TikTok會否刪除有關天安門事件及中國政府對待新疆維族人的內容，周受資稱可以在TikTok找到，遭對方警告「對國會作出虛假或誤導陳述是聯邦罪行。」

周受資也表示，TikTok會持續把安全放在首位，尤其是青少年的安全；也會以防火牆保護美國用戶的數據，免受未經授權的外國勢力使用；TikTok將持續保護用戶的自由表達，不被任何政府操縱並保持透明，亦會允許第三方獨立監督機構的審查。