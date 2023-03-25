朝稱測試核潛水艇 引爆彈頭 可掀海嘯

官媒：針對美韓 北韓官媒昨日宣稱，近日測試名為「海嘯」的核無人潛水攻擊艇，可以在水下引爆產生超強力的放射性海嘯，消滅敵人的軍艦編隊及主要作戰港口，使朝方擁有多種多樣的核攻擊能力，進一步強化針對美國及南韓的戰爭遏制力。

朝中社報道，美韓兩國的挑釁性反朝戰爭演習活動和對抗姿態，令朝鮮半島軍事政治形勢逼近難以逆轉的危險地步。這個狀況要求北韓具備更為強大的戰爭遏制力、百倍加強核攻擊能力，並依靠其令人驚恐的威力遏制戰爭，堅決保證和平與繁榮；做好全軍的全面戰爭準備的同時，必須在質量和數量兩方面優先加強核武裝力量。

勞動黨中央軍事委員會周二至周四指揮旨在向敵人警告實際性核危機，驗證自衞核力量的可信度之一系列訓練，顯示另一項軍事攻擊能力，領袖金正恩指導這些重要軍事活動，包括試驗新的潛水式攻擊型武器系統「海嘯」核無人潛水攻擊艇。報道提到，北韓2012年起根據新作戰概念，展開潛水式核戰略攻擊武器系統開發工作。

「海嘯」在2021年勞動黨第八次代表大會命名，及後兩年通過50多次不同形式的最終階段試驗。報道指「海嘯」周二在咸鏡南道利原郡海岸投入訓練，沿着東部海域設定的橢圓及八字形航線，在80米至150米深度潛航59小時12分鐘，周四下午抵達假想敵人港口的洪原灣海域目標地點，並在水下引爆試驗性質彈頭。

巡航導彈部隊試驗彈頭 朝中社表示，試驗結果顯示「海嘯」所有戰術技術數據和航行技術指標都得到正確評估，其可靠性和安全性獲得驗證，致命的打擊能力亦得到完全證明。分析指，「海嘯」與俄羅斯配備核彈頭的「海神」核動力魚雷很相似，但北韓的版本相信並非核動力；兩者都是核武裝的無人水下載具，屬於朝俄兩國核戰略的二次打擊力量。

與此同時，戰略巡航導彈部隊周三舉行訓練，熟悉戰術核攻擊任務執行程序和步驟，在咸鏡南道咸興市興南區鵲島洞發射兩枚箭矢1型和兩枚箭矢2型戰略巡航導彈。它們的試驗彈頭均是模擬核彈頭，沿着東部海域設定模擬1,500公里及1,800公里界限距離的橢圓及八字形飛行軌道，分別飛行約126分鐘及152分鐘後精確擊中目標。

金正恩促美韓停止演習 報道透露，上述發射訓練試驗巡航導彈超低空飛行，以及判定反常高度調整及迴避飛行能力，並在每種類型導彈各選一枚，採用設定高度600米處空中爆炸打擊方式，再次驗證核爆炸操縱裝置和引爆裝置的動作可靠性。金正恩警告美韓兩國停止反朝戰爭演習活動，朝中社指北韓核武裝力量將千方百計地加強壓倒性核應對態勢。本報綜合報道