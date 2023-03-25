克宮警告西方各國 「倘拘普京 視作宣戰」

普 京

【本報綜合報道】國際刑事法院早前向俄羅斯總統普京發出拘捕令，俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫周四警告，如果任何國家執行拘捕令，俄方將視之為宣戰；又批評法院的做法為俄羅斯與西方國家本已緊張的關係，增加巨大的負面潛力。

德國司法部長布希曼早前表明一旦普京進入德國，德方將執行國際刑事法院拘捕令。梅德韋傑夫表示這個情況永遠不會發生，但即管幻想一個核武國的領導人，入境德國時被捕是對俄宣戰，聲言俄方包括導彈在內的所有武器，將轟炸德國總理辦公室及聯邦議院等地。他又揚言俄軍可能推進至烏克蘭首都基輔或西部城市利沃夫。

另一方面，烏克蘭總統澤連斯基周四表示，若歐洲不增加供應武器及加快交付，俄烏戰爭將持續數年，再次呼籲歐盟援助遠程導彈、彈藥及新型戰機，並促請加強制裁俄羅斯。歐盟峰會同日在比利時布魯塞爾開幕，確認早前有關一年內籌集100萬枚炮彈供應烏克蘭的決定，並允許成員國動用歐盟資金聯合採購武器，創下先例。

王毅促歐各國就烏問題出力 中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅周四與法國總統外事顧問博納通電話，他表示期待法國和其他歐洲國家也能夠為烏克蘭問題對話，發揮應有作用，又指停火止戰、恢復和談、政治解決危機應該成為中歐之間的戰略共識。