美擬舊軍機駐中東 調走先進戰機

【本報綜合報道】美國傳媒周四報道，美國國防部計劃4月以舊式A10攻擊機換防，把更先進戰機從中東移防太平洋和歐洲，震懾中國及俄羅斯。美國國防部發言人賴德稱動態管理在全球的兵力，國防部長根據軍隊及國家安全利益的威脅作出決定。

新型機部署歐洲太平洋 抗衡中俄 美國軍方正在向大國競爭新時代轉型，縮減在中東兵力部署，包括海軍及地面部隊。五角大樓高級官員透露，中央司令部決定在中東轄區保留兩個半中隊戰機。由於美國國防部的重點是中國，並關注俄羅斯侵略烏克蘭，認為沒有足夠戰機實現目標，美國空軍提議把「坦克殺手」A10攻擊機進駐中東。根據新計劃，一個A10攻擊機中隊將與F15E戰鬥轟炸機及F16戰機各一個中隊駐紮中東，一個中隊約12架飛機。

惟計劃引起部分美國國防界人士不滿，因為空軍推動逐步淘汰A10攻擊機，為其他新計劃騰出資金。有人批評這款有40年歷史的軍機太脆弱及速度太慢，無法對抗日益增長的中國軍力。專家卻認為A10攻擊機仍然可以在中東發揮作用，對付輕武裝民兵或伊朗艦艇。此外，美國計劃讓兩艘至3艘軍艦常駐中東，但並非航空母艦。

美國陸軍將在中東保留兩個愛國者防空導彈營，在伊拉克、敍利亞分別駐守2,500人及900人打擊回教極端組織「伊斯蘭國」，美軍在中東規模超過3萬人。美國國防部文官去年建議大幅削減中東的愛國者防空導彈及海軍部隊，中央司令部司令庫里拉向參謀長聯席會議主席米利表示反對，國防部長奧斯汀決定維持目前兵力水平。