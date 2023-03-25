俄戰機掛武器 頻飛越美基地

【本報綜合報道】美國傳媒周三報道，掛載武器的俄羅斯戰機本月幾乎每天飛越美國設在敍利亞的軍事基地，被指違反兩國2019年訂下的協議。美軍批評俄軍行為或影響與盟友打擊回教極端組織「伊斯蘭國」；俄羅斯駐美國大使館未有回應報道。

美指違反協議 美國中央空軍司令部司令格林克維奇表示，俄軍戰機本月25次飛過阿爾坦夫基地上空，上月為零次，1月有14次。他指出，次數出現可觀的增長，按照趨勢將翻倍增長。俄軍戰機在不足1,600米上空掠過，當時基地地面有美軍部隊，格林克維奇形容情況令人不安。參與任務的俄軍戰機包括蘇34戰鬥轟炸機，部分掛載空對空武器及空對地彈藥，包括雷達制導導彈、熱追蹤導彈、炸彈。

格林克維奇認為事件會增加誤判風險，考慮到俄羅斯戰機與美國無人機在黑海上空相撞一事，飛越美軍基地上空並非專業空軍所為。他又指，美軍透過化解衝突熱線抗議，但無法改變俄軍行為。俄方在電話表明不承認阿爾坦夫基地上空是美國空域。根據美俄制訂的規則，雙方同意武裝軍機不得飛越彼此地面陣地。格林克維奇強調美軍仍然遵守遠離俄軍地面部隊規定，但俄方不但發起挑釁，更有意放棄協定。