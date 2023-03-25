中東危局 駐敍聯軍基地捱炸 1死6傷 美空襲親伊朗組織報復

美國國防部周四表示，一架相信源自伊朗的無人機，當天襲擊敍利亞東北部一個美國為首聯軍的設施，導致美方人員一死6傷，死者是承包商。總統拜登指示空襲敍利亞東部的親伊朗組織據點，有指造成8名武裝分子死亡。今次衝突勢必令美國與伊朗進一步交惡，亦正值中國成功斡旋伊朗與沙特阿拉伯復交。

五角大樓在聲明表示，事發當地時間下午1時38分，一個位於哈塞克附近的聯軍基地遇襲，該架自殺式無人機擊中基地內一個維修設施。傷者分別是5名美軍士兵及另一名美方承包商，其中兩名受傷士兵即場接受治療，其他傷者送往位於鄰國伊拉克的聯軍醫療設施。國防部長奧斯汀表示，他根據拜登的指示授權中央司令部，對親伊朗組織的據點發動精準空襲，回應今次襲擊及對方最近針對聯軍的連串攻擊。

F15E空襲殺8武裝分子 美國《紐約時報》引述美國高級軍事官員報道，美國空軍出動F15E戰鬥轟炸機空襲代爾祖爾一個彈藥倉庫、一個控制大樓、一個情報收集地點。《華盛頓郵報》指死於空襲的8名武裝分子都與伊朗有關聯，同時有伊拉克公民受傷，未知是否包括平民。奧斯汀指空襲旨在保護美國人員，聲言沒有組織能夠在攻擊美軍士兵後免受懲處。

駐敍美軍兩年78宗遇襲 中央司令部司令庫里拉同日較早前出席國會眾議院軍事委員會聽證會，透露2021年1月以來，發生78宗針對駐敍利亞美軍的襲擊。該司令部今年1月公布，一架自殺式無人機擊中敍利亞東南部、靠近伊拉克邊境的阿爾坦夫美軍基地，兩名自由敍利亞軍成員受傷；翌月在敍利亞東北部一個任務支援巡邏基地，擊落一架伊朗無人機。

雖然拜登承諾結束美國的「永遠戰爭」，但沒有撤走派駐敍利亞的900名士兵，他們派往當地是打敗回教極端組織「伊斯蘭國」。

涉事省份拘禁5000名IS 值得一提的是，庫里拉大約一周前到訪哈塞克一個拘留設施，上址拘禁逾5,000名「伊斯蘭國」成員，他形容這些人對敍利亞、中東內外構成迫在眉睫的威脅，敍利亞民主部隊形容他們是計時炸彈。

庫里拉也發表聲明回應最新的襲擊，表示將一直採取必要的措施捍衞美方人員，以及在自行選擇的時間及地點作出回應，更警告必要時發動更多的空襲。他重申，駐敍美軍旨在確保持續擊敗「伊斯蘭國」，有利敍利亞以及整個地區的安全及穩定。本報綜合報道

伊朗無人機部隊發展日趨成熟。 美伊在敍利亞據點遇襲位置 美國空襲代爾祖爾的親伊朗組織據點。 伊朗無人機曾經在敍利亞東北部遭美軍擊落。