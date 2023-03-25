消防堵車管道無水 男童火場墮斃

【本報綜合報道】貴州省遵義市一處住宅近日發生火警，一名男童疑似為了躲避房間內的火和煙，最終在消防員到場前從15樓墮樓身亡。事故引發關注，內地傳媒周四報道，小區消防通道堵塞、消防管道沒水等原因，導致消防救援錯過最佳時機。

事發周一凌晨約1時半，現場是重慶路與石佛路附近的聖城華府‧紫郡小區。起初火勢不大，業主及時報警，凌晨一時40分聽到消防車警笛，但小區內距離最近的救援道路堵塞，令消防車繞路耽誤10多分鐘。消防員到事發住宅樓下，發現消防管道沒水，要從消防車一層一層把管道接上去十多層樓，整個過程花10分鐘至20分鐘。