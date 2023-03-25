校園欺凌 女童耳膜破損眼插異物

【本報綜合報道】內地近日流傳海南省臨高縣一名13歲女生，懷疑遭校園欺凌多天，被多名女同學毆打至跪在地上說「對不起」，全身傷痕纍纍、耳膜穿孔等。當局昨日通報指涉事人員均未成年，雙方因瑣事口角，繼而動武，決定對失職塞責的涉事學校校長免職，年滿14歲的打人者給予行政處罰，責令其監護人嚴加管教。

只因「看不順眼」 網上流傳影片顯示，多名女生毆打事主並把她推落河，遇襲女生頭髮凌亂，上身可見傷痕。內地傳媒報道，事主左耳鼓膜穿破，眼睛有異物插入，造成視力下降，屬於不可逆轉的損傷，目前留院治療。事主舅母劉女士表示，女生就讀海南臨高思源實驗學校初中一年級，事發本月13日下午，她和同校學生一起離校，期間多名陌生女孩以「看不順眼」為由多次毆打她，更恐嚇若逃跑報警就毆打其父母。

女生上周六自行逃脫回家，因擔心報復而只向父母說「不小心摔倒」，家屬同日報案。女生的父親殘障、母親聾啞，在校門推車擺攤賣零食維生，生活拮据。警方指當事人宋×和林×是同班同學，因瑣事發生口角，雙方糾集多名未成年人於不同時間毆打對方，期間雙方拍下影片上傳網絡。