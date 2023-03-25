前球員謊報天津籃協主席索賄扣工資

【本報綜合報道】中國男子籃球職業聯賽前球員孟祥宇，早前實名舉報天津市體育局籃球管理中心主任、天津市籃協主席張潤起索賄和剋扣其工資。天津市紀委監委駐市體育局紀檢監察組與市體育局黨組成立聯合調查組，周四通報調查結果，指索賄威脅並扣工資的說法均不屬實。

退還現金為已墊付薪水 調查組調取運動員合約、財務帳目等159份材料，核查孟祥宇提供的6份材料，與孟祥宇、張潤起等21人談話核實。關於索賄指控，調查顯示天津榮鋼籃球俱樂部引進孟祥宇初期，因專項備戰經費暫未到位，為了保障球員生活，主管教練2014年4月起從俱樂部借支現金，先後墊付孟祥宇3月至5月薪資合共124,998元（人民幣‧下同，約14.4萬港元）。專項備戰經費到位後，此期間的薪資陸續轉入孟祥宇銀行卡中，孟將先行領取的現金退還主管教練，這筆錢並非張潤起索賄。

至於孟祥宇反映張潤起威脅並剋扣其工資20萬餘元（約23萬港元）的問題，調查指2015年4月至6月，教練組認為孟祥宇訓練表現未達預期，按照雙方簽訂的合約，市籃管中心先後暫停發放其5個月薪資。孟祥宇及其家人與教練組多次交涉，單方面提出提前解約，要求開出球員注銷證明並支付此前停發的薪資，惟要解決違約補償和轉會等問題。後來經反覆協商，孟祥宇不再要求補齊停發的20萬餘元薪資，同年10月簽署相關聲明，所以剋扣工資的說法亦屬不實。