足協反腐風暴 再添2高層受查
王小平專責反賭打黑黃松與李鐵相熟
中國足協反腐風暴蔓延，中國足協紀律委員會主任王小平、中國足協競賽部部長黃松涉嫌嚴重違紀違法，昨日分別接受調查。從去年國足前主帥李鐵接受監察調查以來，4個月來中國足協至少有6名重要人物相繼受查。
王小平及黃松涉嫌嚴重違紀違法一事，由中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組及湖北省監委調查。公開報道顯示，2009年中國足壇掀起一波反賭打黑風暴時，王小平便開始擔任足協紀律委員會主任，至2019年8月再獲連任，擔任同一職務長達十多年。王小平負責管理中國職業足球聯賽的紀律風氣，因開出足協罰單而廣為球迷熟悉，他在2017年曾開出逾百張各類罰單。
傳田協主席捲李鐵案
黃松此前長期在國足隊工作，負責對外聯絡，與前主帥李鐵關係密切。他曾擔任中國足協國管部副部長，是已經受查的國管部部長陳永亮助手。競賽部是中國足協實權部門，負責審核參賽人員資格及安排賽程。值得留意的是，王小平及黃松受查前夕，中國田徑協會主席于洪臣傳出失聯48小時的消息。由於于洪臣曾任中國足協副主席，有人猜測他可能捲入李鐵一案，由執法人員帶走調查，惟官方暫時未證實。
去年11月26日起，中國足協高層接連受查風波，李鐵成為第一人。中國足協執委、前秘書長劉奕，中國足協常務副秘書長兼國管部部長陳永亮，於本年1月19日雙雙受查。及至上月14日，中國足協主席、黨委副書記陳戌源亦成為反腐調查對象。本報綜合報道
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