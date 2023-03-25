足協反腐風暴 再添2高層受查

王小平及黃松涉嫌嚴重違紀違法一事，由中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組及湖北省監委調查。公開報道顯示，2009年中國足壇掀起一波反賭打黑風暴時，王小平便開始擔任足協紀律委員會主任，至2019年8月再獲連任，擔任同一職務長達十多年。王小平負責管理中國職業足球聯賽的紀律風氣，因開出足協罰單而廣為球迷熟悉，他在2017年曾開出逾百張各類罰單。

傳田協主席捲李鐵案

黃松此前長期在國足隊工作，負責對外聯絡，與前主帥李鐵關係密切。他曾擔任中國足協國管部副部長，是已經受查的國管部部長陳永亮助手。競賽部是中國足協實權部門，負責審核參賽人員資格及安排賽程。值得留意的是，王小平及黃松受查前夕，中國田徑協會主席于洪臣傳出失聯48小時的消息。由於于洪臣曾任中國足協副主席，有人猜測他可能捲入李鐵一案，由執法人員帶走調查，惟官方暫時未證實。