中菲副外長會晤 商南海問題

訪問菲律賓的中國外交部副部長孫衞東昨日與菲律賓副外長拉扎羅就南海問題舉行雙邊會談，拉扎羅指出兩國領導人同意海上問題應該透過外交和對話解決，永不利用脅迫及威嚇手段。孫衞東表示，海上問題是中菲關係不能夠忽視的重要部分。菲律賓官員透露，菲方在會面期間抗議中國在南海的進犯行為。（綜合報道）