華人被賣豬仔 中緬加強打擊

內地近日頻頻傳出有民眾被「賣豬仔」或誘使偷渡到緬甸，緬甸副總理兼內政部長梭突周四在首都內比都與中國駐緬甸大使陳海見面，討論加大力度打擊網絡詐騙、賭博等非法跨境犯罪活動。陳海表示，希望緬方與中方進一步加強協調協作，加大力度打擊相關活動。（綜合報道）