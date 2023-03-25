五角大樓設小組 定期討論台軍需

【本報綜合報道】美國國防部長奧斯汀及參謀長聯席會議主席米利周四表示，國防部高級官員已經組成特別工作小組，定期討論並確保提供適合台灣的軍事能力；又稱若美軍減少穿越台灣海峽與自由航行，可能導致中國大陸或其他國家愈發挑釁。

二人出席國會眾議院撥款委員會聽證會，奧斯汀表示新冠疫情與供應鏈壓力，以及國防工業產能不足，導致美國政府外國軍售交付面臨阻力。五角大樓組成特別工作小組「老虎小組」專責討論海外軍售議題，並召集國防部高級官員逐周、逐月關注延宕事宜。對於如何協助台灣準備應對突發事件時，他指美國國民警衞軍一直與台灣合作，提高台方在某些領域的熟練度，相信美台持續合作將非常、非常有價值。

米利聲言，中國大陸的行動「正在走上與鄰國對抗和潛在衝突的道路，可能也包括美國」，阻止和準備戰爭的費用非常昂貴，但不及打一場戰爭那麼昂貴；今次的國防預算可以防止戰爭，並且讓美國準備好在必要時戰鬥。他指必須繼續把部隊現代化，確保準備好在有需要時作戰，並有責任確保美軍任何時候保持第一，威懾中國。

戴琪稱強化對台關係 美國貿易代表戴琪同日出席國會參議院財務委員會聽證會，表示設法運用各種經濟工具強化美台雙邊關係，形容台灣是充滿活力的民主政體，也是東亞重要貿易夥伴。

她對與中國大陸官員展開貿易對話持開放態度，重申拜登政府捍衞美國利益及專注投資，更有效地與中國大陸競爭，免受北京不公平經濟政策和做法的負面影響。