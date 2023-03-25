日媒：俄援華高濃縮鈾 美警惕發展核武

【本報綜合報道】俄羅斯去年向中國快中子增殖反應堆交付大批核燃料，日本傳媒昨日報道，美國拜登政府愈加警惕俄方提供高濃縮鈾支援中國發展核武的可能性。

英國國防和保安智庫皇家聯合服務研究所提供的交易數據顯示，俄羅斯原子能集團公司去年9月至12月向中國出口2.5萬公斤高濃縮鈾，作為中國設在福建省寧德市霞浦縣長表島的快中子增殖反應堆燃料。

倡中國提高核計劃透明度 負責太空和核政策的美國助理防長普倫普稱，中俄在核領域的合作令人不安，雙方可能有討論點，但無可否認增殖反應堆是鈈的事實，而鈈用於武器，又警告俄方提供濃縮鈾或導致中國擴大其核武庫。

美國國務院一名高級官員表示，負責任的核武國不應該在不了解升級潛力、破壞穩定的性質及這種轉移的後果下，向中國的核計劃提供可裂變物質；又指美國在與中國就核能力問題建立對話方面幾乎沒有取得任何進展，呼籲北京提高其核計劃的透明度。美國國會眾議院情報委員會主席特納等人早前去信白宮國家安全顧問沙利文，警告中俄兩國核合作遠超民生項目，華府應該動用所有工具阻止這個危險合作。