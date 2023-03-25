美神盾艦闖西沙 解放軍監視驅離

中國軍方連續兩天指控美國神盾驅逐艦米利厄斯號未經中方批准，非法闖入中國西沙領海，破壞南海地區和平穩定，解放軍依法跟蹤監視並警告驅離。美國海軍承認最新一次是執行航行自由行動，但強調此前一次只是例行的行動。

中國國防部新聞發言人譚克非昨表示，美軍行徑嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重違反國際法，是美方大搞航行霸權、製造南海軍事化的又一鐵證。中方嚴正要求美方立即停止此類挑釁行徑，否則將承擔由此引發不測事件的嚴重後果，並強調解放軍將採取一切必要措施，堅決捍衞國家主權和安全，堅決維護南海地區和平穩定。

美國海軍第7艦隊同日發表聲明，證實米利厄斯號當天在西沙群島執行航行自由行動，宣稱這是依據國際法宣告航行權利及自由，透過挑戰中國大陸、台灣、越南對無害通過的限制，以及挑戰中方在西沙群島周邊劃設的直線基線，維護國際法承認的合法使用海洋之權利及自由，並指出在南海的非法及過度海洋主張威脅海洋自由。

解放軍南部戰區周四表示，米利厄斯號當天非法闖入中國西沙領海，但美國海軍第7艦隊發言人西姆斯（Hayley Sims）否認，並表示該艦當時在南海展開例行性質的行動，亦沒有如中方所言遭警告驅離，強調美方繼續在國際法容許的地方飛行、航行、行動。美國官員向傳媒證實，米利厄斯號周四沒有在南海執行航行自由行動。

美副助卿鋪路布林肯訪華 美國上月擊落一個闖入領空的中國氣球後，美國國務卿布林肯押後訪華行程。昨日有消息指，負責中國、台灣和蒙古事務的美國副助理國務卿華自強（Rick Waters），本周初到訪香港與多名「中國通」及商界人士見面，周三轉往上海市會晤學術界人士，是去年12月以來美國高級外交官員首次訪華。分析指今次是中美之間的工作層級溝通，可能為重新安排布林肯訪華鋪路，華自強有機會是就此事諮詢中方。本報綜合報道