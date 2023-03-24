哥國男遇貴人 圓澳洲行醫夢

當地仁醫感同病相憐施援 哥倫比亞一名男醫生早前移居到澳洲，希望在當地繼續醫療事業，未料因兩國差異，尋夢路上遇到層層阻礙。正當他處在生涯低谷時，幸獲得昆士蘭黃金海岸大學醫院一名醫生幫助，讓他在該醫院實現夢想。

澳媒周三報道，托雷斯（Juan Torres）在2013從哥倫比亞的一間醫學院畢業，其後在當地成為全科醫生。2018年他為提高英文能力，與同為醫生的女友奧爾蒂斯（Laura Ortiz）前往澳洲，沒過多久便愛上了當地。

曾因沒執照逼轉行 他想繼續從事醫生職業，卻因沒有澳洲行醫執照等原因而失敗，被迫從事清潔工、護理員等工作。

正當托雷斯一籌莫展時，昆士蘭黃金海岸大學醫院的急症科醫生帕利帕納（Dinesh Palipana）的故事激勵了他。帕利帕納曾遭遇車禍，但透過努力依然實現行醫夢想。托雷斯於是透過社交平台聯絡帕利帕納，最終在對方的慷慨幫助下，托雷斯成功在上述醫院成為一名初級醫生。帕利帕納稱，他在車禍後曾收到很多陌生人幫助，因此托雷斯前來求助時，他認為應該伸出援手。本報綜合報道