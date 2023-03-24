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狂迷僅花12天 玩遍全球迪士尼樂園
美國加州橙縣亨廷頓比奇一名從小已熱愛迪士尼樂園的男子，本月8日首先由美國前往法國巴黎，之後途經中國上海及香港迪士尼樂園等地、最後抵達佛羅里達州神奇王國，成功於12天內前往全球12個迪士尼樂園，期間玩了216次遊戲設施。
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