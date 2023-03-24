馬克龍企硬退休改革 工會召百萬人上街

法國總統馬克龍前天受訪時明言改革退休勢在必行，期望本年底前開始實施，觸發多個工會翌日發起新一輪罷工及全國示威，造成國內多地交通無法運作，多間學校亦需關閉，就連街上垃圾也無人收集。法國總工會（CGT）領袖馬蒂內昨天揚言：「我們給予總統最佳回應就是，數百萬人正在罷工，一同走上街頭。」

當得悉馬克龍無意撤回改革退休議案後，多個工會前天號召支持者翌日參與罷工及示威，是首次聯合行動，也是第9輪罷工。在首都巴黎，當地公共交通已大受影響，而奧利機場估計全日約有三成航班受阻，多條街道繼續無人收集垃圾。

民眾堵路 出動1.2萬警力 一名受訪示威者坦言，是次罷工及示威已遠超反對退休改革範圍，而是關乎國家政治制度。他形容眾人怒火正在增長，理由是馬克龍試圖破壞國家二戰後社會保障系統，包括住屋福利及失業救濟等，總統行政權力之大值得他人反思。

除了巴黎，大批南部城市圖盧茲示威者昨天亦阻塞附近一條高速公路，西部雷恩民眾同日也佔領市內一間巴士廠，全國接近半數高速列車班次需要取消。為防止暴力事件發生，警方在全國一共部署約1.2萬名警察，其中5,000人留守首都。

在罷工及示威爆發前，馬克龍前天接受電視台專訪時反問：「你們以為我很享受推動這項改革嗎？一點也不。」他解釋國家沒有一百種方法取得收支平衡，因此改革勢在必行，又指改革愈遲落實，赤字愈會惡化，並說：「在民調與國家整體利益之間，我選擇保障國家整體利益。」

示威或阻英王訪法行程 至於英王查理斯三世下周日將前往法國國事訪問，白金漢宮憂慮當地示威可能影響行程，正密切留意情況。法國多名反對黨國會議員認為，馬克龍應取消英王訪問行程。

另外，法國下議院前天以402票贊成票對130票反對票，通過興建6座新核反應堆投資計劃議案。馬克龍計劃在任期結束前建造下一代核反應堆，此次興建方案料耗資520億歐元（約4,441億港元）。本報綜合報道