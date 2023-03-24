兩岸國際

西班牙首相 下周晤華領導人

西班牙政府周三證實，首相桑切斯下周將應邀訪問中國，與中國領導人會面。桑切斯計劃與在華經營的西班牙企業會晤。英媒指，桑切斯將在下周四到海南出席博鰲亞洲論壇，翌日前往北京與中國領導人會面。（綜合報道）
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