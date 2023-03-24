加國去年人口增百萬 破紀錄

加拿大統計局周三公布，去年人口增長約105萬人，錄得歷來最大升幅，其中95.9%是國際移民。截至今年1月1日，加國總人口達到約3,956萬人。統計局指，加拿大國際移民大幅增加，與政府應對勞動力短缺問題舉措有關，成為七大工業國集團中人口增長最多的國家。（綜合報道）