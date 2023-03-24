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涉聯繫京 加國華裔議員退黨
加拿大傳媒周三引述國安消息報道，自由黨華裔國會議員董晗鵬前年曾私下與中國官員會面，建議北京延遲釋放兩名當時在華被捕的加拿大人康明凱和斯派佛。董晗鵬否認指控，但決定離開自由黨，以獨立議員身份繼續工作。（綜合報道）
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