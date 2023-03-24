特朗普是否捱告 大陪審團或下周投票

斯蒂芬妮

【本報綜合報道】美國前總統特朗普涉於2016年大選期間向色情片女星斯蒂芬妮支付掩口費一案，紐約市曼哈頓大陪審團繼續聽取證人作供，惟周三的會議延至昨日召開。消息人士指，大陪審團仍有機會於本周投票決定是否起訴特朗普，亦有可能下周才決定。

目前未知曼哈頓檢察官辦公室何時檢控特朗普，大陪審團會再開會聽取證供，知情者指地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）要求再讓一位證人作供，檢察官辦公室亦研究讓特朗普的前私人律師科恩再次作供。

私藏機密案 上訴遭駁回 此外，特朗普涉私藏華府機密文件一案，華盛頓特區上訴法院周三駁回上訴，下令特朗普律師科科倫（Evan Corcoran）必須向大陪審團提交額外證詞和交出與案件相關的文件，消息人士指特朗普一方不打算上訴至最高法院。科科倫是去年負責交還密件的律師之一，當時另一名律師鮑勃（Christina Bobb）簽署聲明文件，確認特朗普已把機密文件交還政府，但聯邦調查局探員後來在海湖莊園發現大批密件。

特朗普 特朗普支持者發起抗議。