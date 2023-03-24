日揆轉抵波蘭承諾支援

【本報綜合報道】日本首相岸田文雄結束訪問烏克蘭之後，周三乘火車前往波蘭訪問，在首都華沙與波蘭總統杜達及總理莫拉維茨基會面。岸田承諾會向波蘭提供援助，以使波蘭能夠協助烏克蘭抗俄。

波蘭在烏俄戰爭期間向烏克蘭開放國界，收容數以萬計的戰爭難民，並在軍事、人道和政治上支援烏克蘭。岸田表示，考慮到俄烏衝突長期化，波蘭的負擔愈來愈重，日本將破例向波蘭提供援助，並打算大力支持波蘭的建設計劃。岸田亦表示，在支援烏克蘭以及進一步對俄實施制裁方面，價值觀相同的國家團結一致至關重要。

威廉突訪波蘭軍事基地 莫拉維茨基認為，波蘭和日本都很清楚俄羅斯的擴張主義正威脅世界和平以及國際秩序，呼籲對和平、穩定和自由有共同理念的國家密切合作。對於中俄有迹象加強合作，莫拉維茨基表示，正試圖說服中方不要支持俄羅斯具侵略性的國際政策。此外，英國王儲威廉周三突訪靠近烏克蘭邊境的波蘭軍事基地，探訪駐守英軍及波蘭部隊，讚揚他們合作支持烏克蘭人民及自由，親自向他們致謝。