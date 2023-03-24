傳北約將助烏切斷克里米亞陸路

重點收復兩州

北約高層消息人士透露，未來6個月將是戰爭關鍵時期，對烏克蘭及盟友均一樣。他拒絕透露作戰計劃細節，但堅稱烏軍將把重點放在扎波羅熱州及盧甘斯克州，攻勢主要目標是切斷通往克里米亞的陸上通道。他又指，烏克蘭可能也會在其他地方反攻，不排除是為了分散俄軍注意，亦可能是真正反攻。他相信交付予烏克蘭的重型武器，將在最早5月份的反攻中發揮作用。報道指，北約不排除烏克蘭試圖奪回2014年公投入俄的克里米亞，強調基輔有權奪回所有烏克蘭領土。為了確保反攻成功，北約國家向烏克蘭提供情報數據、軍事訓練、後勤及武器支援。