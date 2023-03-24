美軍亞太頻挑釁 俄部署反艦導彈抗衡

選址千島群島 配合中方反制 俄羅斯國防部長紹伊古周三表示，一個棱堡岸基反艦導彈師去年12月起，已在千島群島北部帕拉穆希爾島開始戰鬥執勤，以回應美國遏制俄羅斯及中國。美國國務卿布林肯指，假如任由俄羅斯攻擊鄰國而不受懲罰，將為潛在侵略者「打開潘朵拉的盒子」，導致世界出現衝突。

紹伊古出席國防部會議，稱美國為了遏制俄羅斯及中國，正大幅增加在亞太地區軍事存在，加強與盟友的政治和軍事聯繫，持續在區內建立新的美國安全架構。俄羅斯為了建立連續區域監控千島群島沿岸水面情況，在帕拉穆希爾島部署棱堡導彈系統。他指俄羅斯東部軍區在維護地區穩定發揮重要作用，並積極參與友好國家的軍事合作。東部軍區過去一年接收約400件現代軍事裝備，包括蘇57戰機及道爾-M2DT防空導彈等，軍力顯著加強。

莫斯科防禦系統年內升級 紹伊古透露，將在今年內完成首都莫斯科防空及導彈防禦系統升級，更會設立S350中程防空導彈團等新防空部隊。他續指俄羅斯空天軍在特別軍事行動期間，執行逾14萬次戰鬥飛行，摧毀逾兩萬烏軍設施。此外，紹伊古為早前在黑海上空攔截美國MQ9無人機的俄軍戰機機師，授予勇氣勳章。

布林肯在美國參議院撥款委員會聽證會稱，中國正在觀察美國以至全世界對俄烏戰事的回應，從中吸取經驗。目前沒有證據顯示中國越過界線，在俄烏戰事中向俄方提供致命武器援助，惟中國對俄羅斯的政治、外交及實質支持，不符合美國的利益。

秦剛：真心推動停火止戰 中國國務委員兼外長秦剛周三向隨行記者總結國家主席習近平訪俄時，談到烏克蘭危機。他說，習近平與俄羅斯總統普京在會談中就烏克蘭危機進行了坦誠、深入的交流。俄方重申致力於盡快重啟和談，歡迎中方願為通過政治外交途徑解決烏克蘭危機發揮積極作用。他重申，中國沒有政治私利，不搞地緣操弄，真心誠意致力於勸和促談，推動停火止戰，體現了中國負責任的大國擔當。作為世界主要大國和聯合國安理會常任理事國，中俄關係如何發展關乎全球戰略穩定與安全，關乎未來世界格局演變。國際形勢愈複雜，中俄加強溝通協作的必要性就愈突出。本報綜合報道

棱堡導彈系統部署在帕拉穆希爾島。 秦 剛 紹伊古