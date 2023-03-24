歐美日相紙涉傾銷 中方覆查

【本報綜合報道】中國商務部周三宣布自昨日起對原產於歐盟、美國和日本的進口相紙所適用的反傾銷措施，展開期終覆審調查。

德擬審查電訊商與華為關係 公告稱，根據商務部建議，國務院關稅稅則委員會決定，在反傾銷措施期終覆審調查期間，對原產於歐盟、美國和日本的進口相紙，繼續按照2012年第10號公告和2016年第25號公告公布的徵稅產品範圍和稅率徵收反傾銷稅，期終覆審調查於明年3月23日前結束。原產於英國的進口相紙適用的反傾銷措施，於昨日起終止實施。

德國傳媒周三報道，內政部長費澤爾關注德國電信公司（Deutsche Telekom AG）與中國電訊設備商華為的緊密關係，希望審查。一名德國政府消息人士指，德國政府考慮在國內電信網路禁止來自華為及中興通訊（ZTE）等中國企業某些組件。多個德國媒體早前引述知情官員稱，內政部要求電信業列出已安裝的華為和中興通訊設備清單，準備嚴格審查，最遲今年秋天將正式禁用。