中菲副外長會晤 美艦闖西沙

孫衞東與拉扎羅一致認為，要落實好元首共識，持續深化農業、基建、能源、人文四個重點領域合作，攜手推進兩國現代化進程，助力各自國家發展振興。雙方重申通過友好協商妥善管控分歧，維護中菲友好的主基調和大方向。雙方一致認為，地區國家保持戰略自主、密切團結協作至關重要。田軍里批評，米利厄斯號未經中國政府批准闖入西沙領海，破壞南海地區和平穩定。他強調，戰區部隊將時刻保持高度戒備狀態，採取一切必要措施，堅決捍衞國家主權安全和南海地區和平穩定。美國海軍第7艦隊事後發聲明強調，米利厄斯號當時只在南海展開例行巡航任務，並沒有受到驅離，會繼續在國際法允許範圍內行動。

美國和菲律賓早前同意在《加強國防合作協議》框架下，讓美軍在菲律賓使用的基地從現有5個增至9個。菲律賓總統小馬可斯周三視察軍隊時透露，新增的4個基地將分布在巴拉望島和呂宋島等地。日媒周三披露，日本外務省彙總的2023年版《外交藍皮書》草案中，把中國列為前所未有的最大戰略挑戰，措詞比2022年版的「安保上的強烈關切」更嚴厲。