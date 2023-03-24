美眾院通過 促定期檢視對台準則

【本報綜合報道】美國眾議院周三高票通過一項涉台法案，內容是要求美國國務卿定期檢視對台交往準則，確保準則有助深化及強化美台雙邊關係，同時尋求廢除美台交往自我限制的機會。眾議院外委會副主席瓦格納表示，台灣正面對來自北京史無前例的威脅，美國必須強化對台灣民主體制的經濟、防衞及政治聯繫。

美國國務卿布林肯稱，同意美國情報單位評估，認為解放軍在2027年前具備對台動武能力，美方積極檢視最能有效支持台灣防衞的方式。中國外交部回應指，台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。中國堅持以最大誠意，盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動。