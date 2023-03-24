洪都拉斯外長訪京 建交談判 台召回大使 表達不滿

台灣邦交國洪都拉斯早前宣布，將與北京正式建交。洪都拉斯外長雷納周三率團訪華，與北京商討建交問題。台灣昨日宣布召回駐洪都拉斯大使，以示強烈不滿。假如洪都拉斯最終對台斷交，改為與北京建交，台灣邦交國數目將減至13個。

總統女兒陪同 料會晤華外長 洪都拉斯總統府部長帕斯托表示，總統卡斯特羅指示雷納前往北京，以處理外交關係，預計與中國國務委員兼外交部長秦剛會面。法新社報道，卡斯特羅女兒、國會外交委員會主席賽拉亞（Xiomara Zelaya）等人陪同雷納訪華。英媒指，一行人從巴拿馬出發，沿途由中國官員陪同。有台灣外交官員透露，雷納訪京代表洪都拉斯對台斷交迫在眉睫。

台灣外交部批評洪都拉斯罔顧雙方超過80年的傳統邦誼，漠視台方多年援助的合作成果與協助解決問題的善意，嚴重傷害台方及人民感情，決定立即召回駐洪都拉斯大使。在北京，外交部發言人汪文斌表示，堅持一個中國原則是國際大義，人心所向，大勢所趨。中方歡迎洪都拉斯政府關於發展對華關係的積極表態，願在平等和相互尊重基礎上，同洪都拉斯建立和發展雙邊關係。

中方否認令洪國向台索援助 汪文斌又駁斥台灣指摘北京介入，令洪都拉斯要求台北增加援助的說法，指摘有關說法十分荒謬，純屬無中生有。他引述雷納近日受訪言論，指卡斯特羅發展對華關係的決定是順應世界大勢，並從洪都拉斯自身實際情況出發作出的決定。洪都拉斯早前否認尋求與北京建交前，曾向台灣索取25億美元（約195億港元）援助不果。卡斯特羅前年參選總統時承諾，一旦當選洪都拉斯將與北京建交。

洪都拉斯特使團訪問北京時機，正值台灣總統蔡英文下周一過境美國出訪中美洲前夕，洪都拉斯與北京或在此時宣布建交。有知情人士透露，北京本來計劃下半年推動與洪都拉斯建交，但因不滿蔡英文出訪而提前計劃。自蔡英文2016年上任以來，已有8個國家對台斷交。自1949年內戰結束以來，中美洲一直是兩岸的外交競爭舞台，尼加拉瓜、薩爾瓦多、巴拿馬、多米尼加共和國及哥斯達黎加，近年紛紛與台灣斷交，轉投北京懷抱。

游錫堃重提台美建交預言 此外，台灣立法院長游錫堃昨日受訪談及兩岸與美國的關係，以及台灣在國際上的定位。他重提2018年預言，稱10年內台美可能恢復建交，但目前台美沒建交，主要是怕北京反彈。本報綜合報道

洪都拉斯總統 卡斯特羅 洪都拉斯將與台灣（圖）斷交。 （Getty Images圖片） 洪都拉斯外長 雷納 北京（圖）願意和洪都拉斯建立雙邊關係。