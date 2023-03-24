多省預警豪雨 北部沙塵暴
【本報綜合報道】中央氣象台昨天早上發布暴雨藍色預警，預計福建及廣東等部分地區今天會有大到暴雨，局部地區有大暴雨，是內地今年首次發布暴雨預警。另因應內蒙古中部等地局部有可能出現沙塵暴，中央氣象台同日繼續發布沙塵暴藍色預警。
根據預測，貴州東南部、湖南南部、江西中南部、浙江南部、福建西部和北部、廣西東北部、廣東北部等地部分地區由昨天早上至今天早上8時會有大到暴雨，其中廣東西北部等地局部地區可能迎來100至130毫米大暴雨。
另外，內地西北部近日出現沙塵暴天氣，新疆、內蒙古等多地昨天仍有揚沙或浮塵天氣。至於北京前天上午也發布沙塵暴黃色和大風藍色預警信號，同日午後能見度逐漸好轉，至翌日沙塵已經遠去。南韓預計，中國北部沙塵飄至南韓北部後會向南移動，導致首爾等地空氣污染惡化。
鄱陽湖水位上漲
至於江西省水文監測中心昨稱鄱陽湖標誌性水文站星子站上午8時實時水位為較前天上漲0.43米，料未來水位將維持上漲。
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