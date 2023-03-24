打擊走私偷渡 去年破千宗

銷毀5000噸貨物

公安部稱，沿海各地公安機關治安（海防）部門加強出海船舶治安管理，嚴密港口、島嶼、海岸線治安防控，會同有關部門警種嚴厲打擊涉海突出違法犯罪活動，不斷加固沿海治安防線。在去年破獲的涉海刑案中，包括15宗重特大走私國家禁止進出口物品案，及時截獲、銷毀5,000多噸未經檢驗檢疫入境走私凍品。同時，公安機關對港航企業等涉海單位和沿海重要部位開展風險隱患大排查大整治，全年累計排查化解5,700多處風險隱患、調處1.2萬宗矛盾糾紛。