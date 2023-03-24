三亞租車勒索案刑拘6人
【本報綜合報道】海南省三亞市前天召開旅遊市場綜合整治新聞發布會，市公安局天涯分局副局長黃澤通報「三亞租車被坑」調查結果，已刑事拘留涉案6名疑犯，案件正在進一步偵辦中。
調查指，梁姓男子本月1日通過網絡租車平台，在海南貝殼汽車租賃有限公司以每天1,230元（人民幣‧下同，約1,400港元）價格租賃一輛名車，取車時被工作人員要挾以每天1,500元（約1,708港元）購買「車損保險」。梁男其後向另一汽車租賃公司海南威捌汽車租賃有限公司租車，沒有答應購買車損保險。當還車時，他獲對方以車身出現刮痕為由索要4,040元（約4,601港元），於是出示汽車並未駕駛影片。
湖南發生導遊辱客
經調查後，警方查明兩間涉事公司在租車平台發布低價出租車輛資訊吸引遊客，誘導對方購買所謂保險獲利。另外，湖南省張家界市去年7月發生導遊辱罵沒有購物遊客事件。張家界市文化旅遊廣電體育局前天公布，此事已於周二已正式立案，具體情況及發生原因需進一步核查。
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