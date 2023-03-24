三亞租車勒索案刑拘6人

調查指，梁姓男子本月1日通過網絡租車平台，在海南貝殼汽車租賃有限公司以每天1,230元（人民幣‧下同，約1,400港元）價格租賃一輛名車，取車時被工作人員要挾以每天1,500元（約1,708港元）購買「車損保險」。梁男其後向另一汽車租賃公司海南威捌汽車租賃有限公司租車，沒有答應購買車損保險。當還車時，他獲對方以車身出現刮痕為由索要4,040元（約4,601港元），於是出示汽車並未駕駛影片。