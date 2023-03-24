哈爾濱市級機關 規範編外用人

須5年內精簡

編制委員會表示，此次專項整治行動實施對象為市級機關、市屬事業單位（即用人單位）現有僱員、行業專職人員、工勤人員及單位自聘人員（即編外用人）。如市級機關事業單位現有編制內人員能保證工作正常開展，不准使用編外人員。用人單位要制訂編外用人員額年度精簡計劃，市直機關編外用人原則上5年內精簡完畢，每年精簡不少於本單位編外用人員額兩成；市直事業單位編外用人結合職能調整情況及空編率適度精簡。