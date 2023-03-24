哈爾濱市級機關 規範編外用人
【本報綜合報道】內媒前天報道，黑龍江省哈爾濱市機構編制委員會辦公室為進一步加強及規範機關事業單位編外用人管理，經市委編委領導同意，按照《哈爾濱市級機關事業單位編外用人清理規範工作方案》，從本月初開始集中力量及時間，展開市級機關事業單位編外用人清理規範工作。
須5年內精簡
編制委員會表示，此次專項整治行動實施對象為市級機關、市屬事業單位（即用人單位）現有僱員、行業專職人員、工勤人員及單位自聘人員（即編外用人）。如市級機關事業單位現有編制內人員能保證工作正常開展，不准使用編外人員。用人單位要制訂編外用人員額年度精簡計劃，市直機關編外用人原則上5年內精簡完畢，每年精簡不少於本單位編外用人員額兩成；市直事業單位編外用人結合職能調整情況及空編率適度精簡。
根據編制委員會發布消息，哈爾濱此次編外用人清理規範工作從本月開始，到6月底結束。內媒指，不少地區去年下半年起出現類似哈爾濱清理規範機關事業單位編外人員工作情況。
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