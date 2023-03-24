7歲女拋男童落井 模仿橋段險奪命

內地網絡前天瘋傳一段影片，雲南省昆明市嵩明縣一名女童本月初抱起鄰居一名男童，再把對方安放在井洞之中。她之後鬆開男童支撐身體雙手，任由對方落入井中。嵩明縣公安局前天回應稱，男童獲救後已無問題，雙方家長在村委會協調下已經達成和解。

該段名為「女孩將小男孩扔入井中」影片前天在網上廣泛流傳，只見一名看似較為年長女童在縣內道路旁邊抱起一名身材較為矮小男童。她之後把男童身體抬到井洞之中，任由對方利用雙手支撐身體。眼見男童一對小手快將支持不住，女童沒有提供協助，反而上前鬆開對方雙手，眼睜睜目睹墮井過程。當一輛電單車經過時，她沒有呼喊救助，一個人返回井洞查看。

男童獲救 村委調解 當得悉影片內容後，嵩明縣公安機關立即展開核實工作。當地公安局前天發通報稱，片中女童確實是嵩明縣小街鎮居民王某，今年只有7歲。她本月8日下午4時左右，把4歲鄰居楊某抱起放入水井之中，當時井口距離水面約2.65米，而水井水深約為2米。

在通報之中，嵩明縣公安局提到楊姓男童事後獲附近居民及時救出，至同月10日獲送院檢查，證實沒有外傷，僅得輕微程度發燒及咳嗽，目前已經病愈。至於王楊雙方家長平時沒有矛盾，經村委會協調下已經達成和解。

對於女童為何做出如此危險舉動，當地村幹部估計女孩是在模仿影視情節。北京安定醫院兒童精神科中級心理治療師施道明表示，如果家庭缺乏關愛，加上經常接觸暴力影視劇，會對兒童造成很大影響。本報綜合報道