湖南職校虐打學生 查不屬實

湖南省岳陽市湘陰縣中山職業技術學校近日被指存在毆打辱罵虐待學生問題，湘陰縣教育局陽光服務中心工作人員周一回應稱，了解後網傳部分內容不屬實，但會繼續調查。工作人員表示，早在去年3月前當地公安機關已介入調查，但調查結果顯示不存在虐待行為。（綜合報道）