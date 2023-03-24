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北京1336條村落 列保護名錄
住房和城鄉建設部日前公布，北京市房山區史家營鄉柳林水村等1,336個村落被列入第6批中國傳統村落名錄。至今，全國已有8,155個傳統村落列入國家級保護名錄。通過傳統村落保護工程，保護了53.9萬幢歷史建築和傳統民居，傳承發展了4,789項省級以上非物質文化遺產。（綜合報道）
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