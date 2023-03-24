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遼寧前女副省長 涉受賄認罪
遼寧省前副省長郝春榮涉嫌受賄逾1,883萬元人民幣（約2,197萬港元），案件昨日在遼寧大連市中級人民法院一審開庭審理。檢方起訴她受賄罪，追究刑事責任。郝春榮當庭表示認罪、悔罪，法庭宣布休庭，擇期宣判。59歲的郝春榮是山東煙台人，去年3月涉嚴重違紀違法受查。（綜合報道）
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