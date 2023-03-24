台新冠輕症免通報 慢性病患恐求診染疫

【本報綜合報道】台灣昨日新增97宗本土確診，無境外輸入個案，再多40人疫歿。自周一起新冠輕症免隔離、免通報，本土確診病例驟降，有胸腔科醫生卻稱是「大黑數時代」來臨，不少慢性病患者擔心現在到醫院看診容易受感染。

平均每日死亡個案34宗 流行疫情指揮中心發言人羅一鈞稱，昨日死亡個案數目主要反映上月到本月中旬的疫情。新制周一實施後，平均每日新增109宗中重症。過去一周，平均每日34宗死亡個案，亦低於前一周平均41宗。指揮中心指揮官王必勝指出，未來將持續監測疫情變化。基於目前疫情正在回落，指揮中心決定取消對感染率低於0.5%的身障機構、兒少安置機構和兒少團體家庭的每周快測要求，自下周一起，當有新症出現才需要快測。

台北市聯合醫院陽明院區胸腔內科主診醫生蘇一峰指出，門診慢性病、癌症患者抱怨到醫院就醫好可怕，因為現在很多確診者都可就醫，呼籲指揮中心恢復視訊看診，讓病人有更多選擇。他又指門診接診3名有感冒症狀的患者，沒有一個主動提到感染新冠。患者中兩人是從境外返台，4、5天前快測受感染。另一名患者的家人確診正住院隔離，而患者的X光也顯示明顯肺炎症狀。