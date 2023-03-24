私刑虐殺男囚犯 高雄獄卒獲減監

【本報綜合報道】台灣高雄監獄兩名管理員於4年前，指使4名囚犯對一名囚犯動用私刑，把對方凌虐至死。兩名管理員更在值勤紀錄簿、監視系統紀錄簿上偽造紀錄，企圖掩蓋事實。其中一名邱姓管理員原判囚9年，但經過二審及更一審後刑期改為凌虐致死罪判囚3年10個月，而登載不實文書罪判囚一年2個月，兩項刑期分開執行。

指使4囚犯毆打死者 高雄地院審理時，監獄管理員李男和邱男都否認犯行，一審依凌虐人犯致死等罪判囚9年至10年6個月不等，其後最高法院審理時，認為邱男涉案部分仍有爭議待釐清，凌虐人犯致死的部分撤銷發回更審，而使公務員登載不實文書的部分則定讞，李男和其中兩名涉案囚犯則駁回上訴。高雄高分院周三更一審對邱男宣判，並待判決確定後由檢方聲請合併定刑。

2019年10月17日，陳姓死者因用腳踢監倉大門而引起李邱二人不滿，兩人遂指示4名囚犯將陳男押至鎮靜區動私刑，多人一同圍毆陳男，導致他因肋骨粉碎性骨折及脾臟破裂腹腔大量出血而喪命。