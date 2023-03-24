台搗破黑幫彈藥庫 檢軍方步槍惹恐慌

當局連夜清點 否認遺失 台灣警方周三在桃園市搗破一個黑幫軍火庫，從民居檢獲上千枚各式彈藥及3把步槍，其中一把疑似為軍方流出的T65K2步槍。警方其後指步槍無法擊發，初步認為是模型。事發在台軍頻頻遺失槍械之際，國防部震驚，即時下令連夜清點所有T65K2步槍，強調沒有遺失。

警政署保安警察第二總隊聯同桃園市警察局龜山分局，在掃蕩黑幫行動中拘捕一名61歲男子。警員繳獲5.56毫米子彈、點38手槍子彈、點45手槍子彈、穿甲彈及81迫擊炮彈藥等疑似軍械，並發現一把序號「422064」、寫有「中華民國製」銘文的T65K2步槍。警政署署長黃明昭昨日表示，疑似T65K2步槍槍管雖暢通，但不能擊發，認為是模型槍，其餘槍枝為改造槍械。至於查扣的大批子彈是否軍方流出，需由國防部調查。

證為模型 廠房澄清 生產模型槍的公司發聲明，確認T65K2模型步槍為自家產品，但不清楚是否改裝過，並澄清案中彈藥與他們無關。有報道指出，警員在場檢走另一把制式步槍，它的使用單位遍及軍、警及海巡，但警方沒有即時公布消息，以免打草驚蛇影響秘密調查，並立即通報所有單位。有指序號「422064」的T65K2步槍屬於嘉義的257新訓旅，部隊檢查後確認槍枝還在，而且沒有以假槍掉包。

國防部回應指，以嚴肅態度處理疑似軍用械彈外流，已要求各級主管親自清點，會同監察人員監驗，落實特別清點作業。各軍種及專業彈庫應逐級對所屬下級單位實施督檢，循體系呈報清點成果，周六完成常備部隊清點，5月31日前完成全軍清點。國防部聲言，近年已建立嚴密械彈爆材管理機制，對疑似軍用械彈外流案會全力配合調查絕不隱瞞。本報綜合報道