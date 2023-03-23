央行救銀行難成 積累危機將爆發

西方六大中央銀行日前協議增加市場上美元銀根的供應，包括美國、英國、加拿大、日本、歐洲與瑞士，基本上代表了西方國家金融的整體。這次是由美國硅谷銀行破產引發美國銀行體系危機，再推而爆發瑞士銀行的擠提。美國政府已經撥出3,000億美元穩定本國銀行，但是看來作用不大，危機還在，而且有在全球擴散惡化的機會，導致六大央行要聯合一致，調撥美元以救市。然而這樣的大動作，能有效果嗎？

硅谷銀行的危機始自美國提高利率，使以國債作為資產的銀行因價跌而出現大虧損。銀行虧損倒閉便是存款損失，美國有存款保險（單一戶口25萬美元），可是全國存款14.5萬億美元中只有六成受保險保障。硅谷銀行以至第一共和銀行的危機是由客戶擠提引致，若恐慌蔓延，整個美國銀行會受巨大震盪，估計至少近200家銀行會倒閉。美國政府對硅谷銀行存戶全部容許提取存款，卻不能抑止恐慌。

美債跌價 連累歐洲 美國銀行危機根源在利息升，國債價格跌，導致銀行帳面虧損。若存戶不擠提，銀行不用出售國債，虧損不會實現，還可拖至國債價回升止虧。聯儲局與美國政府的對策是用增撥資金來抑止擠提，但存戶會否對聯儲局和銀行有信心？只要再有個別銀行倒閉，國債便要在市場出售，價格變動更會觸發其他銀行的問題。唯一解救只是聯儲局減息來抬高國債價格，聯儲局願意捨抑壓通脹來減息放錢嗎？

美國國債在海外的比例不小，其中英國、日本、瑞士較多，今次連鎖影響，瑞信出現問題被吞併，雖說目的在抑止連鎖作用，穩定市場信心，但是兼併中把銀行發的債券廢棄，股東、債券投資者損失，瑞士的金融聲譽大受打擊。受美國國債連累的相信也不止瑞信，市場上已危及德國的銀行。除非美國減息，否則美債跌價對美國、歐洲等本來穩重的銀行仍然會因存戶擠提帶來衝擊，或最終倒閉，歐美銀行的危機便會再度氾濫。

資金從銀行體系出走，會否亦從美元、歐元出走？新興市場資金為避政治制裁風險，要逃離歐美和美元歐元，歐美國內資金避銀行風險作同樣的轉移，歐美金融和國際資金流動格局難免大變。聯儲局減息，西方六大央行聯手，或許是解救的正途，但市場幻變，這樣的舉措能趕及扭轉市場的情緒嗎？

研究所所長 陳文鴻